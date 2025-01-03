В Анапе погиб журналист из Норильска Константин Цвентух, работавший в телестудии «МиГ».

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Об этом пишет «Красный север» со ссылкой на публикацию матери Цвентуха Юлии «ВКонтакте».

«Спасибо всем, кто был рядом с Костей. Спасибо всем, кто сейчас разделяет наше горе! Костя любил Ноябрьск — город, где он родился и вырос, где у него растет сын», — написала женщина в некрологе.

Она отметила, что журналист считал своими творческими достижениями работу на студиях «Кругозор» и «МиГ».

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Причины его смерти не сообщаются. Мужчине было 39 лет. Его одноклассники отзываются о нем как об улыбчивом человеке. Похороны журналиста пройдут 9 января в станице Холмская на Кубани.

Ранее скончался бывший журналист «Коммерсанта» и главред GZT.ru Дмитрий Павлов.