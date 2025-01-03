Умерла финалистка конкурсов красоты Мария Орлова

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Победительница конкурсов красоты из Дзержинска Мария Орлова скончалась 1 января. Об этом сообщается на странице женщины в «ВКонтакте».

Мария Орлова получила титул «Королева Благотворительности-2021». Она воспитывала троих детей и боролась с раком. 5 января ей должно было исполниться 39 лет.

Новость повергла в шок всех, кто знаком с Марией лично и заочно. Очень яркая личность с твердым стержнем и с огромной силой воли. Все были уверены в ее победе, — написали организаторы конкурса «Миссис Россия — Дзержинск» в «ВКонтакте».

Прощание с Марией Орловой пройдет 3 января с 13:00 до 14:00 в Траурном доме на улице Октябрьской, 15.

Королева красоты умерла в 27 лет от рака

ИА «В городе N» выражает соболезнования родным и близким умершей.