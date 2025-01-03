Математик оценил шансы на крупный выигрыш в лотерею

Вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%, заявил один из ведущих российских математиков, профессор РАН Иван Оселедец, комментируя популярность лотерей в новогодние праздники.

Вероятность крупного выигрыша в лотерею составляет менее 0,2%, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего российского математика, профессора РАН Ивана Оселедца. Комментируя массовое увлечение лотереями в новогодние праздники, он отметил, что шансы на крупный выигрыш крайне малы.

В новогоднем розыгрыше «Русского лото» билет, купленный в онлайн-приложении «Столото» и зарегистрированный на номер из Сахалинской области, выиграл 1 млрд рублей. Об этом сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото», добавив, что такие выигрыши случаются крайне редко.

«Ветераны России» обратились к выигравшему миллиард рублей мужчине

Иван Оселедец пояснил, что если человек, получив новогоднюю премию в размере 15-20 тыс. рублей, решит потратить 20% этой суммы на лотерейные билеты, то вероятность остаться в минусе составит около 98%. Шансы на небольшой выигрыш до 1 тыс. рублей равны примерно 1,8%, а вероятность крупного выигрыша – менее 0,2%. Профессор подчеркнул, что математика показывает: лучше использовать премию на подарки близким, так как это принесет больше радости, чем лотерея.

Ранее жительница Москвы Екатерина П. случайно выиграла 100 млн рублей, покупая мед и лотерейный билет в торговом центре, а житель Смоленска Дмитрий М. выиграл 140 млн рублей в лотерее, следуя за предсказанием из сна.