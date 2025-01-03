Священник объяснил связь между грехом и работой по праздникам

Работа в праздничные дни, в частности, в Рождество, не является греховной - однако верующим при всей занятости в эти дни также не стоит забывать о Боге и духовной жизни. Об этом РИА Новости рассказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ, иеромонах Макарий.

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Макарий привел в пример религиозное течение фарисеев, господстовавших в религиозной жизни Иудеи во времени Иисуса Христа.

"Очень они хорошо знали, когда что можно, что нельзя, сколько съесть, сколько выпить, сколько работать, сколько чего и как сделать. Все они знали в подробностях, но пришел Христос - и они его распяли. В этом заложен глубочайший смысл. И нареканий к Спасителю со стороны фарисеев больше всего было по поводу его нарушений субботы, что он в субботу делает не то, что надо", - сообщил Макарий.

Иеромонах пояснил, что современные христиане иногда попадают под искушение прикрыть свои представления о том, когда и как надо работать, якобы религиозными представлениями - но это ошибочный путь.

До этого терапевт Сабина Дельманова рассказала, что физическая активность, прогулки и занятия спортом могут простимулировать умственную деятельность после новогодних праздников.