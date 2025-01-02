Минтранс: из-за крушения танкеров в море попало 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов

В результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в Черное море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса России.

Как рассказали в ведомстве, эти показатели значительно меньше, чем считалось первоначально. Кроме того, крушение в акватории Керченского пролива стало первой подобной аварией с тяжелым топочным мазутом марки М100.

«Специалисты установили объем нефтепродуктов, попавших в море, - около 2,4 тыс. тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров», — сообщила пресс-служба.

Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря.