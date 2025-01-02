Снегопады оставили без света более 200 населенных пунктов в Новгородской области

Примерно 4,5 тысячи жителей Новгородской области временно остались без электроснабжения из-за повреждения линий электропередач. Причиной обрывов стало налипание мокрого снега на провода, сообщило региональное министерство ЖКХ и ТЭК.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями ... в сетях Новгородского филиала ПАО 'Россети Северо-Запад' зафиксировано отключение электроснабжения в ... 212 населенных пунктах, в которых проживает 4,5 тысячи человек.», — написали на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Большинство аварий произошло на юго-востоке Новгородской области. В связи с этим 43 бригады специалистов (140 человек) работают над устранением проблем, однако точные сроки завершения ремонтных работ пока не определены.