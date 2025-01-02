Победитель «Новогоднего миллиарда» лишится 218 млн рублей

Победитель "Новогоднего миллиарда" получит примерно 781 млн руб. из-за вычета налога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Столото".

Победитель «Новогоднего миллиарда» лишится 218 млн рублей
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Там уточнили, что победитель новогодней лотереи получит на руки 781 598 156 руб., если это его единственный выигрыш за налоговый период.

"Общая сумма выигрыша победителя 1604-го тиража "Русского лото" составила 1 000 000 200 рублей — один миллиард рублей во втором туре и еще 200 рублей в 28 туре", - заявили в "Столото".

Как отмечается, налог по прогрессивной шкале доходов составляет 22%, поэтому победителю придется выплатить 218 402 044 руб. "Столото" сделает это за него.

Россиянин выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее

Накануне стало известно, что житель Сахалина купил билет в онлайн-приложении и выиграл 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше "Русского лото". Вероятность того, что главный приз достанется одному человеку, составляла более 60%.

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