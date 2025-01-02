Украина проводит депортацию жителей Херсона и правобережной части региона, выступил с такими обвинениями в адрес Киева губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Его цитирует РИА Новости.

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«Киевский режим демонстрирует псевдозаботу о гражданах, которых попросту депортируют из Херсона и правобережья», — высказался он.

Сальдо добавил, что население отправляют в регионы, подконтрольные украинским властям, и лишают поддержки. Те, кто остался в Херсоне, перестают получать гуманитарную помощь, заявил губернатор.

Ранее Сальдо заявил, что Украина шаг за шагом терпит стратегическое поражение в конфликте. По его словам, Россия успешно выполняет цели и задачи спецоперации, в то время как Украина сталкивается с рядом проблем — нехваткой оружия и личного состава.

Глава Херсонской области также комментировал слухи о якобы подготовке Российской армии к штурму Херсона. Он связал подобные сообщения с желанием Украины путем шантажа получить новые партии оружия от Запада.