«Ветераны России» обратились к выигравшему миллиард рублей мужчине

Мужчине, который ранее смог выиграть в российской лотерее один миллиард рублей, предложили пожертвовать свои деньги на нужды СВО. Такое предложение поступило в четверг, 2 января, от руководителя движения «Ветераны России» Ильдар Резяпова.

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— Призываем победителя лотереи «Русское лото», который выиграл один миллиард рублей, отдать часть выигрыша или всю сумму на нужды СВО. Уверен, даже 10 процентов, плюс учитывая налог, достаточно для реализации всех планов и идей, для решения всех материальных и жилищных проблем, если они есть, — рассказал Резяпов в разговоре с NEWS.ru.

Также он утверждает, что лично окажет поддержку в приобретении всего необходимого военного оборудования для специальной военной операции. Руководитель движения уверен, что подобные действия гражданина послужат для остальных россиян настоящим примером патриотизма.

Житель Сахалина стал миллиардером благодаря новогодней лотерее

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