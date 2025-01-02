В Гидрометцентре рассказали, как спутники и нейросети изменят прогноз погоды

Большее количество спутников, развитые нейросети и модернизация компьютеров приведут к тому, что синоптики смогут давать надежный прогноз погоды на девять дней. Изменения произойдут уже к 2030 году. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Сейчас точный прогноз погоды возможен только на семь суток, но уже через несколько лет ситуация изменится.

«Дальность прогноза может сдвинуться с семи до девяти дней к началу следующего десятилетия», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что прогресс в российской метеорологии станет возможен благодаря научной сфере. Увеличится группировка спутников, а растущие нейросети и модернизированные компьютеры помогут при обработке растущего массива данных.

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Сейчас прогнозы составляются с помощью сложных уравнений, необходим большой массив вводных. 50 лет назад точный прогноз возможен был только на один день, а несколько лет назад – на три дня.