Беженка из Селидово рассказала о темнокожих наемниках

Беженка из Селидово Марина Ковалева рассказала РИА Новости о темнокожих наемниках, которые находились летом 2024 года в населенном пункте.

Она отметила, что иностранцы то приезжали, то уезжали в город, находящийся в Донецкой народной республике (ДНР). Женщина встретилась с ними в магазине.

По словам беженки, темнокожие люди не понимали ни по-русски, ни по-украински, поэтому для общения с продавцом им пришлось использовать переводчик на телефоне.

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Ранее жительница Селидово рассказала о бросивших людей украинских властях. «Никого [из властей] не было. Все повыезжали. Нас бросили. Сказали, что в Селидово нет жителей», — рассказала женщина.