«Росатом» сообщил об отключении блока Нововоронежской АЭС

В Воронежской области энергоблок №7 Нововоронежской АЭС был автоматически отключен для ремонта. Об этом сообщает госкорпорация «Росатом».

Там отметили, что система сработала штатно согласно предусмотренным алгоритмам, нарушений пределов и условий безопасного использования при этом не было зафиксировано.

«Радиационный фон в районе АЭС соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области», — заявила пресс-служба госкорпорации.

Там добавили, что сейчас три эксплуатируемых энергоблока №4, 5, 6 несут нагрузку в 2191 МВт.

1 января директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал, что руководство Запорожской атомной электростанции планирует завершить процесс получения российских лицензий на эксплуатацию всех шести энергоблоков к 2028 году.