В России появилась угроза доминирующего штамма гриппа

На территории России наблюдается увеличение заболеваемости ОРВИ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что активность вирусов гриппа возрастает, причем вирус гриппа А(H1N1)2009 занимает доминирующее положение. При этом рост заболеваемости ОРВИ характерен для текущего времени года, отметили в надзорном органе.

Штамм A(H1N1)2009 чаще других вызывает тяжелые случаи заболеваний и может приводить к серьезным легочным осложнениям. Вирус гриппа может быстро прогрессировать, и в течение 24 часов рискуют возникнуть легочные осложнения, такие как пневмония. Именно она составляет 65% всех осложнений, иногда приводя к летальным исходам. По данным ведомства, вакцинация представляется самым надежным способом профилактики гриппа.

Специалисты рекомендуют избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ. Среди профилактических мер советуют мыть руки с мылом, использовать антисептики, поддерживать чистоту в помещениях и хорошо проветривать их. В ведомстве также подчеркнули важность соблюдения режима дня, ведения здорового образа жизни и питания, богатого витаминами и минералами, включая цитрусовые, кисломолочные продукты и рыбу. Напоминание о том, что переносить грипп «на ногах» и откладывать визит к врачу может привести к осложнениям, также прозвучало в публикации.

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Ранее в Роспотребнадзоре оценили риск распространения мутации птичьего гриппа в стране. По данным ведомства, в настоящее время угрозы нет.