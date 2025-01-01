Россиянин выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее

Житель России выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее "Русское лото", сообщил крупнейший распространитель гослотерей в РФ компания "Столото".

Номер выигравшего билета 999246617949. Он был приобретен на сайте "Столото" с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области.

Как разъясняет Федеральная налоговая служба, полученные в виде выигрышей в лотерею доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц - это 13% или 15%, если доход превышает 5 миллионов рублей. Победитель обязан сам отразить доход в налоговой декларации.

Ранее жительница Москвы по имени Екатерина выиграла 100 миллионов рублей в лотерею, купив билет в торговом центре, куда пришла за медом.