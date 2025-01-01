Жители Патриарших прудов выбросили на помойку банку черной икры

В соцсетях 1 января появилась новость о том, что жители Патриарших прудов выкинули большую банку чёрной икры на помойку. Фото деликатеса в мусорном контейнере опубликовал Telegram-канал «Москва сейчас».

На фото открытая жестяная банка синего цвета стоит на краю мусорного контейнера. Она до краев полна черной икры.

«Жители Патриарших просто выкинули банку чёрной икры на помойку. Полкило такой стоит около 40 тысяч рублей», — пишет Telegram-канал.

Мнения пользователей разошлись: одни пишут, что «господа зажрались», другие считают, что икра была «стухшая» или не понравилась. Немало и тех, кто уверен, что эта новость — «обыкновенный пранк», чтобы «просмотры и лайки сыпались».

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