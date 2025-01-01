Ученые рассказали об уникальной особенности дальневосточного леопарда

Уникальный дальневосточный леопард, несмотря на свой густой мех, не любит снег и старается обходить сугробы. Об интересном парадоксе рассказали в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».

«В отличие от тигра, который может бороздить снег как снегоход, леопард предпочтет обойти белое препятствие всевозможными путями», - отметили в нацпарке.

От этой интересной особенности зависит ареал животного. Редкий дальневосточный леопард обитает на юге Приморского края, на северо-востоке Китая и на всем Корейском полуострове.

Ранее «Звезда» рассказывала, что в национальном парке «Земля леопарда» на видеокамеру попали детеныши редкого водяного оленя. Это случилось впервые в истории наблюдения за животным в России. Малышам, которых удалось запечатлеть, было от 1,5 до 3 месяцев. Предположительно, они родились на территории нашей страны.

Впервые этот вид был отмечен в РФ в 2019 году. Водяные олени постепенно осваиваются в России, и скоро их можно будет назвать местными и типичными для южного Приморья.

А в мае в России впервые обнаружили гнездо желтобрюхой синицы, которую в основном можно встретить на юге и юго-востоке Китая. Интересное открытие сделали ученые Тихоокеанского института географии и сотрудник «Земли леопарда».