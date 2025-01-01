Москвичам назвали четыре нестандартных места для посещения в новогодние каникулы

Новогодние каникулы могут запомниться не только новыми впечатлениями от празднования, но и от посещения необычных и непривычных мест, рассказал основатель и генеральный директор сервиса необычных локаций Подмосковья Павел Волобуев. Экспертназвал «Ленте.ру» четыре нестандартные локации, которые москвичам стоит посетить в период новогодних праздников.

Пообщаться с животными

«В новогодние каникулы очень здорово будет посетить различные фермы животных. Например, это парк отдыха "Зооферма Шихово" под Дмитровым. Там туристов ждут хаски, ламы, альпака, олени. Можно покормить животных, пообщаться с ними в контактных зонах, покататься на собачьих упряжках и лошадях. От Москвы до Шихово-парка всего около часа езды», — советует эксперт.

Любителям птиц эксперт рекомендует обратить внимание на парк «Воробьи», находящийся недалеко от Обнинска. В парке птиц можно увидеть как домашних птиц, а так и все экзотических от страусов до попугаев, причем последних даже можно купить, отметил Волобуев. В парке есть зайцы, гигантские кролики, свинки пекари, альпака и ламы, косули, кенгуру, лемуры, гиббоны, носухи, мангусты — около сотни самых разных зверей, рассказал Волобуев.

Этно-перезагрузка

«Отдохнуть от московской суеты поможет возвращение к корням, к природе, к нашим забытым традициям. В Сергиево-Посадском районе, например, есть этнопарк "Кочевник", где и дети, и взрослые смогут увидеть, погладить и покормить настоящих северных оленей, покататься на верблюдах, пообщаться с козами, барашками, осликом, посмотреть, как разводят домашнюю птицу. Можно приобщиться к быту кочевых народов, попробовав национальную кухню в двух интереснейших с точки зрения меню ресторанах», — рассказал Волобуев.

Встреча с искусством

Нестандартным для посещения местом в сфере искусства станет расположенный в Одинцово «Парк Малевича», рассказал собеседник «Ленты.ру». Он добавил, что на территории размещены уникальные арт-экспозиции, каток, а также неповторимые памятники ландшафта, например: валуны, которые миллионы лет назад принес сюда доисторический ледник.

Приобщиться к тайнам времен СССР

«Для посещения следующей локации даже не нужно выезжать из Москвы. Всем, кто любит необычные ощущения, я рекомендую посетить "Бункер-42" на Таганке. Это музей холодной войны, и эта тема может на первый взгляд показаться мрачноватой, но поверьте: как только вы туда попадете и послушаете потрясающие рассказы экскурсовода о тайнах Советского союза, окружающая атмосфера очарует вас. Вы сможете походить по скрытым от глаз туннелям, побывать в кабинете Сталина, а, самое главное, вы получите эмоции, которых раньше не испытывали никогда. Интересным станет и посещение ресторана при Бункере», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что отдых в санаториях страны во вторую половину зимы позволит сэкономить до 20 процентов стоимости путевки. Так, в Краснодарском крае и Кавминводах есть санатории, путевки в которые будут стоить около 60 тысяч рублей на двоих за 11 дней.