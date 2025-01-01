В Крыму в праздничные дни могут отключить интернет в целях безопасности

В Крыму в праздничные дни для обеспечения безопасности возможны отключения мобильного интернета. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеграм-канал советника главы республики Олега Крючкова.

«В праздничные дни для обеспечения безопасности крымчан возможны отключения мобильного интернета на полуострове. Это касается любых операторов полуострова, материка и новых (исторических) регионов», — написал Крючков.

Он подчеркнул, что отключения мобильного интернета возможны в любое время, а не только ночью. При этом сотовая связь будет работать, а кабельные и интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме.