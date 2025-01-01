Жители разных регионов России пожаловались на сбои в работе Telegram

Сразу после наступления нового года россияне из множества регионов пожаловались на сбои в работе Telegram. Пользователи испытывали сложности при попытке отправить сообщение или совершить звонок.

Также были жалобы на работу YouTube даже при использовпании VPN.

Обновлено в 00-35: работа Telegram восстановлена. Сайт Downdetector зафиксировал обращения от жителей Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тверской и Свердловской областей.