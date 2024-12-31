Китай подарил Благовещенску грандиозный новогодний фейерверк

Китай во вторник, 31 декабря, подарил Благовещенску грандиозный новогодний фейерверк. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Журналисты уточнили, что в расположенном напротив Благовещенска городе Хэйхэ китайцы запустили салют над рекой Амур.

Разноцветные залпы «расцвели» в 20:00 по амурскому времени (14:00 мск), продолжался салют около 30 минут.

В Москве на Новый год не будут производить праздничные салюты

Столица Приамурья отблагодарила китайских соседей: на главной телебашне региона появилась яркая фраза «С Новым годом!» на двух языках.

Напомним, что по китайскому календарю Новый год наступит только 29 января, а продлится праздник до 16 февраля.