Дуров прокомментировал блокировку Telegram-каналов российских СМИ в Европе

Бизнесмен Павел Дуров подтвердил в своем Telegram-канале, что доступ к каналам некоторых российских СМИ был ограничен на территории Евросоюза.

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Основатель мессенджера уточнил, что это произошло в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах и санкциями.

«Доступ к некоторым российским СМИ был ограничен в ЕС в соответствии с законами о DSA/санкциями. Между тем, все западные медиаканалы Telegram остаются в свободном доступе в России. Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут пользоваться большей свободой, чем европейские»,— подчеркнул Дуров.

Напомним, что 28 декабря «Известия», НТВ, «Первый канал», «РЕН ТВ», РИА Новости, «Российская газета», сообщили, что их Telegram-каналы оказались заблокированы в странах ЕС. При попытке просмотреть материалы указанных СМИ появлялось сообщение, что они нарушали законодательства европейских стран.