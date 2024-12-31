Россиянам рассказали, как готовилось обращение Ельцина в 1999 году

Юрий Феклистов, фотокорреспондент экс-президента РФ Бориса Ельцина, рассказал, что подготовка обращения первого главы государства об уходе в отставку велась секретно. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Напомним, что Ельцин с 1991 по 1999 год был президентом России. 31 декабря 1999 года в телеобращении он сообщил о решении уйти в отставку.

«Это была очень секретная операция, чтобы не произошла утечка. Обычно записывали обращение заранее, за два-три дня, в Кремле. Выставляется свет, елка, оборудование тяжелое, и это все снимается, в этом никакой секретности нет. А потом запись пускают в эфир уже в ночь с 31 декабря на 1 января. В этот раз это было снято днем», — раскрыл детали подготовки Феклистов.

Журналист признался, что решение Ельцина тогда стало для него неожиданным. Позже стало известно, заметил он, что текст обращения написал экс-советник президента Валентин Юмашев.

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По его словам, политику стало легче после ухода с поста: он смог поправить здоровье и совершить ряд путешествий.