Сиамские близнецы Хенсел сообщили о беременности

Эбби и Бриттани Хенсел родились с одним телом, но двумя головами. Внутренние органы у них частично общие. В 2021 году Эбби вышла замуж за военного Джоша Боулинга, информирует «Московский Комсомолец». И вот 34-летние сиамские близнецы спровоцировали слухи о своей беременности после публикации видео в TikTok. Они сделали коллаж из заголовков статей об их жизни, и завершили его текстом «Замужем, ждут ребенка».

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Как пишет Daily Mail, подписчики забросали сестер вопросами в ожидании подробностей, но ответов на вопросы так и не получили.

Впервые о сестрах Хенсел заговорили в 1996 году, когда удивительных близняшек на свое шоу пригласила Опра Уинфри. А мировая известность пришла к девушкам в 2003 году после выхода документального фильма об их жизни, который назывался «Joined for Life».