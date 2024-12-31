Метро в Петербурге в 2025 году впервые дойдет до Красносельского района

Первый участок Красносельско-Калининской (коричневой) линии петербургского метрополитена с пропускной способностью 221 тыс. пассажиров в сутки планируется открыть в 2025 году. Как сообщил в интервью ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, работы на первых двух станциях новой ветки, которая подключит к метро район Красного Села, уже на завершающей стадии.

"Завершаем первый пусковой участок новой Красносельско-Калининской линии. Планируем открыть его в 2025 году. И уже прокладываем следующий, от "Путиловской" до Обводного канала", - сообщил губернатор.

На первом этапе планируется запустить станции "Юго-Западная" ("Казаковская") и "Путиловская". "Юго-западная" будет первой станцией метро в Красносельском районе Петербурга. Станция расположена на пересечении улиц Маршала Казакова и Маршала Жукова.

Вторая станция новой ветки - "Путиловская". Она станет пересадочной на станцию красной линии "Кировский завод", что даст возможность пассажирам новой ветки воспользоваться всеми станциями петербургской подземки. Вестибюль "Путиловской" откроется на улице Васи Алексеева между проспектом Стачек и улицей Маршала Говорова. Участок от "Юго Западной" до "Путиловской" в сутки будет способен пропустить 221 тыс. человек. По информации, размещенной на сайте "Метростроя Северной столицы", строительство обеих станций ведется на этапе отделочных работ.

До 2030 года на коричневой ветке планируется открыть станции "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная", которые сейчас проходят стадию проектирования. После их ввода новая линия дойдет до набережной Обводного канала в центральной части Петербурга.

Беглов отметил, что городу удалось преодолеть кризис в метростроении. В конце 2024 года в Санкт-Петербурге запущена в эксплуатацию новая станция оранжевой ветки "Горный институт", ведется строительство новых станций Невско-Василеостровской линии. До 2030 года в Санкт-Петербурге планируется ввести еще несколько станций метро - "Богатырскую", "Каменку", "Театральную". Еще 14 станций подземки за пять лет собираются отремонтировать.