Россиянам объяснили, можно ли шуметь в новогоднюю ночь

Вопрос шумных новогодних празднований актуален во многих регионах России. Несмотря на праздничную атмосферу, законы о тишине остаются в силе, однако их применение варьируется в зависимости от региона. Об этом рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«Несмотря на праздничный дух, законодательство о тишине в России действует, хотя нюансы зависят от региона. Новый год не всегда становится исключением: далеко не во всех субъектах России есть специальные послабления для этой ночи», — передает слова Адамса RT.

Он добавил, что на федеральном уровне нормы связаны с санитарными требованиями, в то время как региональные законы определяют конкретные временные рамки ночного покоя и размеры штрафов. Некоторые регионы, например Самарская область и Санкт-Петербург, разрешают шуметь до определенного времени, в то время как в Москве и Свердловской области таких послаблений нет.

Если соседи создают слишком много шума, вы можете позвонить в полицию по номеру 112. Правоохранители обязаны отреагировать на звонок, заключил Адамс.