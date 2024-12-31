2024 год стал самым теплым в Москве за последние 245 лет

По данным ученых МГУ, 2024 год стал самым теплым в столице за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений. Средняя годовая температура воздуха достигла абсолютного рекорда 8,2 ºС (предыдущий рекорд составлял 8,0 ºС в 2020 году).

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Лишь два месяца, январь и май, были очень холодными; остальные десять месяцев года оказались значительно теплее их обычных значений. Особенно жарким выдался сентябрь: в среднем температура составила 17,9 ºС, что на 5,7 ºС выше сентябрьской климатической нормы. Он стал рекордно жарким сентябрем за всю историю наблюдений.

В 2024 году в Москве были обновлены 8 рекордов максимальной температуры для отдельных дней, а в течение пяти и более дней подряд держалась аномальная жара. Девять раз в году максимальная температура достигла или превысила тридцатиградусную отметку. Наибольшая температура воздуха была 4 июля - плюс 33,1 ºС.

Отметился 2024 год и зимой. Так, снежный покров в Москве в сезоне 2023-2024 гг. оказался на редкость мощным благодаря очень снежной зиме: его высота достигла 19 февраля 70 см. Это повторение рекорда 1985 года для данного дня, однако абсолютный рекорд высоты снежного покрова в столице (77 см) устоял. Необычно поздним оказался и его окончательный уход. Последний временный снежный покров ненадолго образовался в Москве ночью и утром 9-го мая. Так поздно он наблюдается редко, в последний раз в этот день он был отмечен в 2017 году.