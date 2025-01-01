Прошедший 2024 год стал самым теплым за историю метеонаблюдений в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеорологическую обсерваторию при МГУ.

Средняя годовая температура воздуха по итогам прошлого года в столице достигла абсолютного рекорда 8,2 градуса тепла, предыдущий рекорд от 2020-го составлял ровно 8 градусов. Холодными были только два месяца — январь и май. Остальные десять месяцев 2024 года оказались намного теплее стандартных значений.

Особенно жарким стал в Москве сентябрь: среднемесячная температура составила 17,9 градуса тепла, что на 5,7 градуса выше климатической нормы. Сентябрь также обновил абсолютный рекорд тепла, который держался с 1847 года. Всего за 2024 год в Москве были обновлены восемь рекордов максимальной температуры для отдельных дней.

Наибольшая температура воздуха в 2024 году в столице была 4 июля — 33,1 градуса тепла; наименьшую зафиксировали 4 января — минус 24,9 градуса.