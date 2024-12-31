Раскрыты детали подготовки знаменитого обращения Ельцина об уходе

Юрий Феклистов, фотокорреспондент, проработавший с первым президентом более 10 лет, рассказал, как готовилось обращение Бориса Ельцина об уходе с поста президента.

Собеседник агентства признался, что решение Ельцина стало для него неожиданным. Все происходило в обстановке строжайшей секретности. Телеобращение было снято днем 31 декабря. Текст писал Юмашев, информирует ТАСС.

«Это была очень секретная операция, чтобы не произошла утечка. Обычно записывали обращение заранее, за два-три дня в Кремле. Выставляется свет, елка, оборудование тяжелое, и это все снимается, в этом никакой секретности нет. А потом запись пускают в эфир уже в ночь с 31 на 1 января. В этот раз это было снято днем», - сообщил Феклистов.

По словам Юрия. Супруга президента расплакалась от счастья.

«В тот день Наина Иосифовна плакала, но не от горя, что он ушел, а от радости, что наконец с него этот груз свалился», - сказал он.

Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности президента России 31 декабря 1999 года после того, как Борис Ельцин объявил о своей отставке в прямом эфире. В марте следующего года на досрочных президентских выборах Путин стал президентом, набрав в первом туре 52,94% голосов.

Влиятельные бизнесмены в конце 1990-х активно продвигали своих кандидатов в преемники первому президенту РФ Борису Ельцину. Это отметил в беседе с ТАСС Николай Бордюжа, возглавлявший Администрацию президента РФ в 1998-1999 годах.