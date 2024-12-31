Дед Мороз рассказал, что будет у него на новогоднем столе

Московский Дед Мороз пообщался с журналистами и раскрыл секреты своего новогоднего угощения. Как пишет РИА Новости, он не отдает предпочтения мясным или рыбным продуктам.

Его любимые кушанья - простые, из продуктов растительного происхождения.

«Новогоднее блюдо у меня самое любимое - полезное, растительного происхождения. Я не предпочитаю мясные продукты или рыбные. Я предпочитаю все-таки такой экологически чистый продукт. И считаю, что все должно быть в меру. Надо обязательно сделать, чтобы на столе стояли очень хорошие, полезные продукты для организма», - рассказал Дед Мороз.

Также волшебник предупредил, что ни взрослым, ни детям не стоит объедаться сладостями, потому что «человеку это не на пользу».

Сам волшебник в Новый год планирует встретиться с друзьями. Он отметил, что, хотя новогодние праздники длятся у него до марта, времени хватает, чтобы поздравить всех, кто заслужил подарки.