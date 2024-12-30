Россияне с января не смогут получить ИИН Казахстана в посольстве республики

Посольство Казахстана временно приостановило выдачу индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам. Об этом заявили в пресс-службе дипмиссии.

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В посольстве подчеркнули, что подобное решение было принято в связи с окончанием срока действия пилотного проекта «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан». Выдача ИИН россиянам будет приостановлена с 1 января 2025 года.

ИИН - это уникальный код в базе данных, он необходим для получения любых цифровых государственных услуг в Казахстане, а также для открытия счетов в казахстанских банках.

21 декабря в пресс-службе МВД Казахстана заявили, что трех человек с российскими паспортами выдворили из республики за то, что они не сообщили местным властям о наличии второго гражданства.

По заявлению ведомства, три человека прилетели авиарейсом из Москвы в Караганду, где их оштрафовали на $1,4 тысячи и выдворили за пределы республики с ограничением на въезд на пять лет.