РКН уточнил положения закона о реестре блогеров с более 10 тыс. подписчиков

Опубликован приказ Роскомнадзора, уточняющий несколько положений закона о деанонимизации владельцев каналов и страниц, аудитория которых превышает 10 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Закон устанавливает, что владельцы таких страниц и каналов должны подавать информацию о себе в Роскомнадзор. На ведомство возлагается обязанность вести перечень персональных страниц, объем аудитории которых составляет более 10 тыс. пользователей.

Приказ уточняет порядок формирования и ведения перечня, основания для исключения сведений из него и порядок уведомления владельца социальной сети и заявителя о принятом решении.

Так, Роскомнадзор может исключить сведения из перечня в следующих случаях: пользователь опубликовал информацию, запрещенную для распространения в РФ; пользователь-иноагент не проставил на своих материалах соответствующую маркировку; пользователь сделал репост контента другого пользователя с аудиторией более 10 тыс. человек, сведения о котором не включены в перечень; объем аудитории страницы пользователя уменьшился до значения, составляющего 10 тыс. подписчиков или ниже (в случае, если аудитория страницы в течение трех месяцев не превышала порогового значения); пользователь удалил персональную страницу.

"Кроме того, приказ устанавливает порядок уведомления заявителя и владельца социальной сети о включении страницы в перечень. Так, заявителю уведомление будет направляться в личный кабинет на портале "Госуслуги", а для уведомления соцсети в том числе предусмотрено использование программы, которую социальные сети могут разработать для упрощения и оптимизации взаимодействия с ведомством", - добавили в РКН.

8 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий деанонимизацию владельцев каналов в мессенджерах, у которых более 10 тыс. подписчиков. С 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых больше 10 тыс. пользователей, должны сообщать в Роскомнадзор сведения о себе. Речь идет, в том числе о владельцах публичных каналов в мессенджерах. Состав сведений и порядок их предоставления установил кабмин.

Перечень таких страниц в соцсетях ведет Роскомнадзор. Владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали через "Госуслуги" уже более 135 тыс. заявлений о включении персональных страниц в Перечень. По состоянию на 27 декабря более 49 тыс. таких страниц зарегистрировано в перечне Роскомнадзора, отклонено более 30 тыс. заявлений.