Путин подписал указ о выезде нелегальных мигрантов из РФ до 30 апреля

Иностранные граждане и лица без гражданства, сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из России либо до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение в РФ, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, миграционный режим высылки вводится в России с 5 февраля 2025 года. Он будет применяться в отношении иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в РФ.

Все граждане указанной категории подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения либо до урегулирования правового положения.

Вместе с тем, требование о выезде до 30 апреля не будет применяться к иностранцам, которые желают остаться на законных основаниях.

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В частности, иностранные граждане должны сдать биометрию, пройти тестирование на наркотики и инфекции, предоставить документы о владении русским языком, знании истории и законов РФ, погасить задолженности.

Также должны отсутствовать основания для аннулирования патента, разрешений на работу или временное проживание, вида на жительство.

Согласно указу, в отношении иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях «прекращают действие и не подлежат исполнению ранее принятые решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда в РФ».