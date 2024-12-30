Иллюзионист Владимир Данилин умер на 74-м году жизни

Известный иллюзионист Владимир Данилин скончался на 74-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пермского театра «Данилин».

Причина смерти не называется. Дату и место прощания в театре пообещали сообщить позже.

«Сегодня, 30 декабря, не стало народного артиста РФ, почетного гражданина города Перми, всемирно известного иллюзиониста Владимира Данилина. Коллектив театра «Данилин» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Данилина», — заметили в пресс-службе.

Владимир Николаевич Данилин родился 4 сентября 1951 года в деревне Гамовка Тульской области

В 1973 году был принят на работу в Пермскую областную филармонию в качестве артиста оригинального жанра. В 1976 году окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства.

В 1983 году на фестивале в Карловых Варах супруги Владимир и Елена Данилины получили Гран-при и первую премию за номер «Игрок» (раздел «Манипуляция»).

В 1984 году основал театр «Иллюзион». В 1985 году снялся в фильме «Переступить черту», где сыграл самого себя. В 1991 году получил Гран-при на 18-м Всемирном конгрессе иллюзионистов ФИСМ за номер «Ширма».

В 2003 году стал почетным жителем города Перми. Также Данилин был депутатом Законодательного собрания Пермского края с 2011 по 2016 год. В 2016 году артист открыл театр «Данилин».