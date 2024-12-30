Стала известна судьба похищенного из российского зоопарка кенгуренка

Ярославский кенгуренок Крош, в октябре похищенный страдающим карликовостью россиянином, переехал в зоопарк Костромы для создания семьи. О судьбе животного стало известно Telegram-каналу Shot.

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Сотрудники Ярославского зоопарка рассказали, что после похищения Крош оправился довольно быстро. 28 декабря он был перевезен в зоопарк Костромы, где после прохождения карантина познакомится с другими кенгуру и в перспективе обзаведется семьей. На новом месте жительства животному уже благоустроили теплый вольер и подготовили лакомства — семечки, кукурузу, фрукты.

Второй выживший после похищения кенгуренок — самка по имени Звездочка — была возвращена в парк птиц «Воробьи», где сейчас проживает в вольере с родителями.

Ранее сообщалось, что с кенгурятами, которых спасли после похищения из зоопарков, начали работать зоопсихологи. Крош и Звездочка заново учатся доверять людям. Специалисты постепенно адаптируют их к жизни в зоопарке через создание позитивных впечатлений. Похититель кенгурят 31-летний Иван Некрасов арестован. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Для оценки состояния психического здоровья. Ему будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза