Водолазы не нашли новых утечек мазута из затонувших в Черном море танкеров

Водолазы Морспасслужбы при обследовании затонувших фрагментов танкеров "Волганефть" не зафиксировали новых утечек мазута. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

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Погода в последние дни позволяет вести работы по оценке состояния корпусов затонувших фрагментов судов. Погружения проводились 30 декабря, состоятся они и 31 декабря, в акваторию выйдут пять судов с водолазами и гидрографическим оборудованием.

В целом, работы осложняют два фактора. Погода - с момента ЧС было всего четыре дня, в том числе 31 декабря, когда волнение на море было незначительным, и можно безопасно организовывать погружения. Второе обстоятельство - низкая видимость под водой - от 30 до 70 сантиметров максимум. В любом случае обследования стараются вести при любой возможности.

"Все обследования показывают, что утечки мазута из затонувших фрагментов нет, - уточнили в администрации региона. - Параллельно идет приготовление к началу работы установки по откачке нефтепродуктов из затонувших судов. Ее доставили в Новороссийск, смонтировали, проверили работоспособность. Следующим этапом станет погрузка на судно, которое выйдет к месту, где затонули фрагменты танкеров".

Как ранее писала "РГ", части потерпевших крушение при шторме танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" поднимут и утилизируют. Ответственность за это ложится на собственников судов, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов. Однако, чтобы поднять со дна части танкеров и отбуксировать их, нужно провести масштабные работы с привлечением водолазов и других специалистов.