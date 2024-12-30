Ирена Понарошку отсудила крупную сумму у бизнесмена

Телеведущая Ирина Годизова, известная публике как Ирена Понарошку, подала в суд на у волгоградского бизнесмена за использование своей фотографии в рекламных целях и отсудила почти 600 тысяч рублей.

Как информирует телеграм-канал SHOT, Ирина увидела свой портрет в рекламе БАДов на маркетплейсе. В суде она заявила, что не заключала договор на использование своей фотографии 2017 года и потребовала с предпринимателя возместить ей 550 тысяч плюс судебные издержки.

Волгоградский бизнесмен объяснил, что ранее Годизова участвовала в видеорекламе, где в том числе были показаны те самые БАДы. На основании этого он разместил фотографию телезвезды на свой товар и написал, что она его одобрила.

Ответчик просил суд уменьшить сумму компенсации, но получил отказ. Суд вынес решение, по которому он обязан выплатить пострадавшей стороне 595 тысяч рублей.

Недавно на врача и телеведущую Елену Малышеву подали иск о нарушении авторских прав на 70 тысяч рублей. Причиной разбирательств стали фотографии, опубликованные на ее сайте без разрешения их автора.