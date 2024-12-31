Крымчан предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

Жители Крыма в период новогодних праздников могут столкнуться со всевозможными перебоями в работе мобильного интернета. Об этом во вторник, 31 декабря, предупредил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

— В праздничные дни для обеспечения безопасности крымчан возможны отключения мобильного интернета на полуострове. Это касается любых операторов полуострова, — говорится в Telegram-канале Крючкова.

По его словам, подобные отключения могут произойти в любой время, однако все домашние, офисные и городские подключения, а также Wi-Fi будет работать. Кроме того, крымчане сохранят за собой возможность пользоваться сотовой связью и SMS.

В свою очередь глава региона Сергей Аксенов на днях заявил, что на фоне признания президентом Украины Владимиром Зеленским невозможности вернуть под свой контроль Крым все равно нельзя терять бдительность. По словам губернатора, украинский лидер продолжит пытаться «нагадить», подготавливая высадки диверсантов, а также атаки дронов или ракет на территорию Крыма. При этом, как отметил чиновник, местные власти готовы к своевременному реагированию на любые угрозы.