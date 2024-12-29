Вассерман предупредил о «великом множестве потрясений» в 2025 году

Наступающий 2025 год будет непростым для всего мира, включая Россию. Такой прогноз сделал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, сообщает «МК».

Вассерман считает, что в предстоящем году в США обострится борьба между желающими возродить былое производственное могущество страны и теми, кто стремится зарабатывать на произведённом в других государствах.

«В 2025-м году нас ждет великое множество потрясений, поскольку в ближайшее время предстоит очень жесткая внутренняя борьба в США», — сказал парламентарий.

По словам депутата, новоизбранный президент Трамп в отличие от Байдена представляет интересы производственников.

Внутренняя борьба в США отразится на всем мире, глобальных потрясений избежать не удастся.

«Они коснутся так или иначе почти всех, в том числе и нас», — сказал Вассерман.

Он надеется, что в России в полной мере понимают суть предстоящих событий, и «мы будем действовать с их учетом».

Ранее в Центре системного анализа и прогнозирования дали прогноз относительно украинского конфликта в 2025 году.