Раскрыты просьбы россиян Деду Морозу

На сайте «Почта Мороза» оставляют желания не только дети, но и взрослые. При этом пожеланий от тех, кто постарше, не меньше, если не больше, чем от малышей, пишет РИА Новости.

По данным агентства, взрослые россияне честно и открыто признаются дедушке, что вели себя в этом году не очень хорошо. Вместе с тем, они обещают исправиться в наступающем.

Многие пользователи просят, чтобы 2025 год был проще уходящего, личная жизнь наладилась, а проценты по кредитам стали меньше.

«Здравствуйте, дорогой Дедушка Мороз, Зовут меня Тёма, мне 38 годиков, работаю я в такси. Подари мне беспроцентную рассрочку на новый автомобиль. Бесплатно не надо, а вот в кредит ставки большие», — пожелал один из обратившихся к доброму волшебнику.

Юля, 27 лет, пожелала, чтобы в Новом году ее молодой человек сделал ей предложение. «Совсем взрослая девочка» Александра попросила о появлении в ее жизни защитника.

Дед Мороз прокомментировал новости о штрафах за нарушение ПДД

Среди других пожеланий на 2025 год от взрослых — красивое тело, квартира или дом, избавление от вредных привычек и хороший заработок.