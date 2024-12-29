Стали известны обстоятельства и причина смерти композитора Михаила Чекалина

Советский и российский музыкант, продюсер и художник, яркий отечественный композитор Михаил Чекалин умер в реанимации в Москве.

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Об этом aif.ru рассказала племянница артиста Светлана, уточняя, что Михаил долго и тяжело болел: "Последние несколько дней он находился в больнице, скончался в реанимации".

По ее словам, пока официальная причина смерти музыканта - полиорганная недостаточность.

"Ориентировочно похороны Чекалина пройдут 6 января", - сказала родственница исполнителя.

Чекалин ушел из жизни рано утром 28 декабря, ему было 65 лет.

Михаил Чекалин родился в 1959-м в Москве. Писал музыку для кино, анимации, его произведения звучали на сценах ведущих театров столицы - в Театре на Малой Бронной, МХАТе, Театре Олега Табакова и ЦДТ, в нескольких выпусках культовой телепрограммы "Этот фантастический мир". В 1990-м вышел документальный фильм с участием Чекалина "Абсолютное соло". Дискография автора насчитывает десятки разноплановых релизов, первые из которых датированы концом 1980-х.