Умер Герой России, моряк-подводник Владимир Терехов

Герой России, моряк-подводник Владимир Терехов умер в возрасте 78 лет. Об этом говорится на официальном портале администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Глава города Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным, близким и товарищам Терехова.

"Талантливый командир, он нес службу на боевых кораблях в дальних походах, участвовал в испытаниях новейших глубоководных аппаратов, занимался подготовкой специалистов по обслуживанию морской техники", - говорится в публикации.

Владимир Терехов родился 30 августа 1946 года, на флоте - с 1964 года.

С 1978 года офицер служил в специальной воинской части Минобороны СССР и далее РФ, принимал участие в испытаниях глубоководных аппаратов.

В 1993 году президент России Борис Ельцин за проявленные мужество и героизм присвоил Терехову звание Героя России.

С 2000 года офицер находился в запасе.