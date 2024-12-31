Названа самая крупная переведенная мошенникам в 2024 году сумма

Одна из самых больших сумм, переведенных на счета мошенников в 2024 году одним человеком, составила около 180 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве отметили, что статистика по суммам ущерба для каждого потерпевшего не предусмотрена, поэтому сложно обозначить самую большую сумму.

"Как пример, в текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 миллионов рублей", - рассказали в МВД.

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Уточняется, что эти средства были переведены на счета, названные мошенниками, без привлечения курьеров.

В МВД добавили, что раньше при совершении преступлений у злоумышленников в приоритете находилось количество совершенных звонков и хищение фактически имеющихся у граждан денежных средств.

Сейчас же мошенники тщательно координируют своих жертв, вовлекая их в реализацию движимого и недвижимого имущества, оформление кредитов и займов.