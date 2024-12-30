Свыше ₽1,5 млрд выделено на продление строительства очистных систем в Геленджике

Правительство России выделило Краснодарскому краю свыше 1,5 млрд рублей на продолжение строительства комплекса очистных сооружений в Геленджике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. "Мощность инженерных систем составит 50 тыс. куб. м в сутки.

Они будут очищать сточные воды из жилых домов и предприятий города. Это позволит качественно улучшить условия жизни горожан и отдыха туристов", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что федеральное финансирование нужно, чтобы регион выполнил обязательства, взятые на себя в рамках концессионного соглашения по строительству таких сооружений.

В 2022-2023 годах на эти цели было суммарно направлено порядка 5,3 млрд рублей. 25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе ввели краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы.

По его словам, причиной подобного стали погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег. 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.