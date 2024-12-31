Люди, которые планируют отпраздновать Новый год во дворе многоквартирного дома, должны знать, что могут получить штраф за нарушения. Об этом сообщила член Ассоциации юристов РФ Юлия Рамзенкова.

Так, запрет на распитие алкоголя в общественных местах действует и на Новый год. Полицейские могут оштрафовать нарушителей на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Штрафы в новогоднюю ночь грозят и любителям запускать фейерверки во дворах. Это запрещено делать рядом с домами, с крышами, балконами и из окон. Нарушителям грозит штраф в размере 5–15 тысяч рублей. Если при этом пострадает чье-либо имущество или будет нанесен вред здоровью человека, то необходимо будет заплатить 40–50 тысяч рублей.

Ведущий юрист компании Intellect Даниил Тюпич в разговоре с РИА Новости сообщил, что в Москве и Петербурге можно получить штраф за слишком громкое празднование Нового года после 23:00 и 22:00 соответственно.

Перед новогодней ночью москвичей и посетителей столицы предупредили о том, что использовать пиротехнику в период праздников не рекомендуется — все из-за частых случаев провокаций с ее использованием. Следует также тщательно выбирать товар, который планируется покупать: запуск некачественной пиротехники может привести к пожару.