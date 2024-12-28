Минобрнауки установило минимальные баллы ЕГЭ в 2025–2026 учебном году

Министерство науки и высшего образования России определило минимальное количество баллов единого государственного экзамена для приема в вузы по соответствующим специальностям в 2025–2026 учебном году. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2025–2026 учебный год», – говорится в документе.

Согласно ему, минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, математике, литературе, географии – 40; физике, биологии, химии – 39, по обществознанию – 45, истории – 36, информатике – 44, иностранному языку – 30.