Екатеринбургский митрополит призвал отказаться от квадробинга

Екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) резко осудил увлечение квадробингом, назвав его разрушительной субкультурой, продвигаемой с целью наживы и насаждения определенной идеологии.

Особое негодование владыки вызвала позиция родителей, которые потакают этому увлечению своих детей. Митрополит предупредил, что подобное "выгуливание детей на поводках" чревато негативными последствиями в будущем, которые родители-любители "приколов" сегодня даже не могут себе представить.

"Они могут получить звериное отношение своих детей к ним, к родителям", - считает митрополит. Свои критические замечания он высказал в эфире телеканала ОТВ.

Ранее сообщалось, что думает психолог о популярности квадробинга в России.