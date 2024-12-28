В российском регионе избавились от крупной свалки

В Кировской области рекультивировали созданную более 50 лет назад свалку. Об этом сообщила пресс-служба Российского экологического оператора, который выступил подрядчиком на проекте.

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Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Костино» стартовала в феврале 2023 года. Полигон создали в 1972 году, за время его существования на свалке скопилось более трех миллионов кубометров мусора, выросшего в гору мусора высотой более 30 метров.

На полигоне установили систему дегазации, системы сбора и очистки фильтрата и ливневых вод и технологии для защиты окружающей среды от последствий эксплуатации свалки. Из-за этого выбросы в атмосферу из полигона должны снизиться в 10 раз, сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ранее рекультивация свалки завершилась в Кинешме Ивановской области. Полигон образовался в 1930 году и действовал до 2019 года, негативно влияя на окружающую среду.