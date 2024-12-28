Российская учительница оголилась на камеру при ребенке

В Костроме преподаватель оголилась при ребенке ради трансляции для взрослых. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По информации телеканала, инцидент произошел еще 14 лет назад, однако правоохранительные органы заинтересовались произошедшим лишь сейчас. Учительница географии, находясь в квартире с трехлетней дочерью, оголилась на камеру и начала трансляцию для взрослых, а также совершила иные действия.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Педагога опросили и избрали ей меру принуждения в виде обязательства о явке. Отмечается, что семья не стоит на учете ПДН.

До этого неизвестный оголился при 11-летней девочке на детской площадке в Петербурге. Подозреваемому на вид от 35 до 45 лет. Мужчина был одет в джинсы, синюю куртку и шапку. При себе у злоумышленника имелся рюкзак.