Прокуратура в трех регионах внесла предостережения за поддержку многоженства

Прокуратуры Нижегородской, Свердловской областей и Москвы предостерегли представителей исламских организаций в связи с поддержкой многоженства, противоречащего российскому законодательству. Об этом ТАСС сообщил источник в надзорном ведомстве.

"По поручению Генпрокуратуры России вынесены предостережения прокуратурой Нижегородской области в адрес председателя совета улемов ДУМ Нижегородской области Мунира Беюсова, прокуратурой Свердловской области - в адрес председателя ДУМ Свердловской области Артура Мухутдинова, прокуратурой Москвы - в адрес главного редактора издательского дома "Медина" Дамира Мухетдинова", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, Генпрокуратурой установлено, что религиозными деятелями Поволжья и Урала (председатель совета улемов ДУМ Нижегородской области Беюсов, председатель ДУМ Свердловской области Мухутдинов) распространяются высказывания, поддерживающие и обосновывающие правильность богословского заключения совета улемов Духовного управления мусульман России от 17 декабря 2024 года "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России", разрешающего многоженство. Аналогичной позиции придерживается и главный редактор издательского дома "Медина" Мухетдинов.

Предостережения о недопустимости нарушения закона внесены "в целях предупреждения возможных правонарушений, учитывая, что в адрес председателя централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман РФ 23 декабря внесено представление об устранении нарушений закона [в связи с принятым 17 декабря советом улемов ДУМ богословским заключением, разрешающим многоженство при условии равного отношения мужчины ко всем женам]". "Подобные спекуляции оскорбляют женщин и нарушают права детей. Такие идеи не соответствуют конституции и федеральному законодательству", - отметил источник в надзорном ведомстве.