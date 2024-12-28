Хинштейн заявил о появлении фейковых видео якобы с его участием

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн заявил о появлении двух фейковых видео на основе старых записей с его участием.

«Уже увидел два дипфейка со своим участием, где берут мои старые видео с каких-то выступлений, на них накладываются совершенно другие звуковые дорожки. Причём даже координации нет с моей артикуляцией», — цитирует его на встрече с инициативными группами из приграничных районов Курской области ТАСС.

По словам Хинштейна, появляются также и Telegram-каналы якобы от его имени.

«Друзья, задача врага не просто уничтожать нашу инфраструктуру, сеять смерть. Задача врага ещё и сеять панику», — подчеркнул он.

Ранее Хинштейн пообещал дать «волшебный пендель» чиновникам, ответственным за восстановление жилья после атак ВСУ в Курской области.